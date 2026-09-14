В Подмосковье завершился второй сезон фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Финальный гала-концерт прошел 12 сентября в парке Мира Коломны, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

За победу в конкурсе боролись 39 финалистов. В результате были определены 12 победителей. В их число вошли жители Подмосковья. Так, Артем Попов из Химок был признан победителем в номинации «Мистер Магия». Дмитрий Битюцкий из Мытищ получил приз зрительских симпатий. В номинации «Сценическая магия (женская)» победила Уна Рогова Уна из Реутова. В направлении «Стендап магия» победу одержал Арсений Габрелян из Воскресенска. Сергей Маилян из Балашихи стал лучшим в детской магии, Михаил и Елена Нечаевы из Долгопрудного — в ментальной магии. Максим Полуночник из Мытищ победил в номинации «Иллюзионы».

Главным призом стала возможность принять участие в представлении иллюзионистов братьев Сафроновых.

В рамках второй части программы прошли выступления известных иллюзионистов из России и зарубежных стран. Кульминацией вечера стало грандиозное представление братьев Сафроновых. Всего с 16:00 до 21:00 парк Мира посетили 8,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие IX фестиваля «Лето. Музыка. Музей».