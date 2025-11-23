Общественник требует законодательно обязать таксистов возить детские кресла: к чему это приведет?

Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию по демографии и защите семьи, выступил с инициативой об обязательном оснащении автомобилей такси детскими удерживающими устройствами.

Как сообщает ТАСС, согласно предложению, для машин эконом-класса станет обязательным наличие как минимум одного детского кресла, а для категорий «комфорт» и выше — не менее двух.

По мнению эксперта, подобные меры являются необходимым условием для обеспечения безопасности юных пассажиров при перевозках. Рыбальченко подчеркивает, что данное требование должно быть не рекомендацией, а законодательной нормой.

В настоящее время при выборе специализированного тарифа в такси пассажиры могут отметить необходимость детского кресла. За нарушение правил перевозки детей, а именно за отсутствие автокресла, водителю грозит административный штраф в размере 3000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что водителей предупредили о лишении прав за езду с нечитаемыми номерами.