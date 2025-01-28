Общественники сорвали в Лондоне показ мюзикла «Буря» с участием Сигурни Уивер

Активисты общественного движения Just Stop Oil, выступающие против производства новых ископаемых видов топлива, сорвали в Лондоне показ мюзикла «Буря» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, в котором выступала американская актриса Сигурни Уивер.

На видео, опубликованном в телеграм-канале РБК, видно, как мужчина и женщина выбежали на сцену прямо во время выступления актеров. В руках общественники держали плакат с надписью «Более 1,5 градуса — это глобальное кораблекрушение».

Как пишет РБК, такой лозунг основывается на заявлениях некоторых ученых, которые сообщили, что 2024 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в прошедшем году превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Вторая же фраза лозунга является отсылкой к сюжету пьесы «Буря», которая повествует о тонущем в море корабле.

Во время акции Уивер оперативно увели со сцены. Зрители встретили активистов неодобрительным свистом. Однако, как отмечает BBC, были и восторженные возгласы.

Ранее издание Heil Tesla сообщило, что активисты спроецировали спорный жест американского бизнесмена Илона Маска на завод в Берлине.