Heil Tesla: активисты спроецировали спорный жест Маска на завод в Берлине

Активисты спроецировали на фасад завода Tesla в Берлине образ Илона Маска в зигующем жесте с надписями Heil и позже Boycott. Полиция сообщила, что не смогла задержать участников акции.

Этот спорный жест был продемонстрирован Маском во время празднования победы Трампа на выборах в США. Изображение на фасад спроецировали художники из «Центра политической красоты».

Ранее критики Маска провели параллели между его жестом и нацистским приветствием. Предприниматель находится в конфликте с немецкими властями.

Накануне парламентских выборов он открыто поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии». Это вызвало недовольство как в правящей коалиции, так и в оппозиции, которые сочли такое поведение вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее миллиардер Илон Маск высказался по поводу жеста. Он отверг обвинения и заявил о попытках «обозвать всех Гитлерами».