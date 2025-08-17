«Общественное»: в Чернигове прогремел сильный взрыв

В ночь на воскресенье, 17 августа, в городе Чернигов на Украине произошел мощный взрыв, о чём сообщил украинский телеканал «Общественное».

В прошедшую субботу в ряде регионов Украины, включая Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Черниговскую и Днепропетровскую области, была объявлена воздушная тревога.

«В Чернигове прозвучал взрыв», — говорится в сообщении в телеграм-канале СМИ.

По информации, предоставленной онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, в 15:55 по московскому времени в Одесской области, а также в некоторых районах Днепропетровской и Харьковской областей, были активированы системы оповещения о воздушной тревоге.