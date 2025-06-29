«Общественное»: в Николаеве прогремела серия взрывов

В ночь на воскресенье, 29 июля, в украинском городе Николаев, который находится в настоящее время под воздушной тревогой, прогремели взрывы, передает телеканал «Общественное».

При этом какой-либо более подробной информации о характере поражений и пострадавших в ходе взрывов не уточняется.

«В Николаеве были слышны взрывы», — приводится в Telegram-канале «Общественного».

Через пару минут после этого в эфире телеканала прозвучало сообщение о том, что в городе вновь произошли взрывы.

По информации, полученной с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на большей части территории страны активирован сигнал воздушной тревоги. Исключение составляют лишь Закарпатская и Черновицкая области.