«Общественное»: в районе Харькова прогремели серия взрывов

Взрывы произошли в районе Харькова, передает со ссылкой на очевидцев украинский телеканал «Общественное». Характер прилетов и повреждений не уточняется.

Согласно данным украинского Минцифры, в Харьковской области в настоящее время объявлена воздушная тревога. Такая же картина в соседних Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины.

«В Харькове снова слышали взрыв, вероятно, за пределами города», — сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что в Каменке-Днепровской под Запорожьем от обстрела ВСУ пострадала женщина.