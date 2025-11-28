Общественные наблюдатели из Подмосковья приняли участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей

Пятнадцать общественных наблюдателей из Подмосковья стали участниками Всероссийского конгресса наблюдателей. Мероприятие состоялось в Москве и объединило около 700 наблюдателей со всей страны.

В рамках конгресса участники обсудили подготовку к выборам 2026 года и вызовам, на фоне которых они будут проходить.

В числе поднятых вопросов — усиление общественного контроля к федеральному циклу 2026 года, важность использования в работе новых технологий, включая ИИ.

«Доклады и дискуссии позволили глубоко погрузиться в правовые аспекты, обсудить новые вызовы и обменяться лучшими практиками. Отмечу еще ценность нетворкинга. Конгресс предоставил уникальную возможность пообщаться с коллегами из разных регионов страны. Живой обмен опытом и установление профессиональных контактов — это неоценимый результат таких форумов», – отметила член общественной палаты Чехова, председатель комиссии по социальным вопросам Наталья Стахова.

Конгресс наблюдателей организуется Общероссийским общественным движением «Корпус „За чистые выборы“» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум «Подмосковье–2026».