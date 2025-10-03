Губернатор Воробьев открыл форум «Подмосковье–2026»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум областного регионального отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье–2026», участники которого обсудили приоритетные задачи на будущий год. Ими стали депутаты Госдумы и Московской областной думы, главы муниципалитетов, секретари местных отделений партии, молодогвардейцы, участники и ветераны специальной военной операции.

«Впереди большой политический сезон. Нам, как и прежде, нужно продолжать своевременно отвечать на вызовы, разъяснять жителям все то, что мы делаем в нашем любимом Подмосковье. Коммуникация, встречи, информирование о наших приоритетных направлениях работы – все это является принципиально важным. Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего президента [России Владимира Путина]», — подчеркнул губернатор.

Одним из главных направлений в работе партии в регионе является Народная программа «Единой России», в которую входят строительство школ, больниц и дорог, благоустройство парков, модернизация жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и не только. Программу уже завершили на 90%, после этого в 2026-м специалисты приступят к реализации новой.

«На протяжении четырех лет Народная программа дополнялась, у жителей появлялись новые запросы, которые мы берем в работу. На данный момент многое сделано – десятки новых школ, детских садов, введены меры поддержки наших учителей, врачей, льготы для участников СВО», — сказал секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, некоторые крупные инфраструктурные проекты и наказы жителей были собраны за минувшее лето -- они также войдут в трехлетний бюджет региона.

Кроме того, подмосковное отделение партии продолжает оказывать поддержку участникам СВО и их семьям. С начала спецоперации в регионе вместе с жителями и предпринимателями собрали более 15 тыс. тонн гуманитарного груза. В Подмосковье также реализуется президентская «Время героев» и региональная «Герои Подмосковья». В рамках них участники СВО могут пройти обучение для последующей работы в муниципалитетах и на госслужбе.

В следующем году пройдут выборы в Государственную и Московскую областную думы, отдать свой голос в регионе смогут более 6,1 млн избирателей (с 2021 года их число увеличилось на 164 тыс.).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.