Общественные помощники омбудсмена Подмосковья проконсультировали более тысячи жителей

Общественные помощники уполномоченного по правам человека в Подмосковье проконсультировали более тысячи жителей. Об этом рассказала омбудсмен региона Ирина Фаевская, подводя итоги их работы за год.

В этом году в качестве помощников уполномоченного работали девятнадцать человек. Фаевская выразила им благодарность за труд, отметив, что помощники работают на общественных началах.

«Вы проконсультировали более тысячи жителей, тем самым посодействовав в восстановлении нарушенных прав. Почти 90 людям помогли подготовить обращение в мой адрес, приняли участие в почти тысяче мероприятий, затрагивающих интересы и права граждан и много другое», - сказала Фаевская.

Также Фаевская вручила Почетную грамоту «За заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области» общественному помощнику из Воскресенска Марине Николаевой.