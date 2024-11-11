Общественные пространства и тротуары в Пушкино обработали от гололеда

Специалисты посыпали проходы противогололедными материалами.

Работа проведена как вручную, так и с использованием тракторов и других средств механизации. Обработке подверглись тротуары, квартальные проезды и общественные пространства.

В то же время велась работа по уборке и вывоза мусора с улиц, удалением вандальных надписей на остановках общественного транспорта, знаках и заборах. Специалисты коммунальных служб также подкрасили бордюры и ограждения.

Коммунальная техника как и служба мониторинга ведет работу круглосуточно для оперативного устранения возникающих проблем и гарантировать безопасность жителей округа, подчеркнули в администрации.