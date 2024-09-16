Общественный совет при Московском областном УФАС России обсудил актуальные вопросы

На заседании были рассмотрены вопросы правоприменительной практики в сфере закупок, а также актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Московского областного УФАС России по контролю за торговой деятельностью на территории Московской области.

Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.

Кроме того, участники мероприятия обсудили деятельность Управления по контролю за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренции, а также требования, предъявляемые к Интернет-рекламе.

Позицию Управления по вопросам повестки заседания представили заместитель руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович, начальник отдела обжалования закупок Московского областного УФАС России Карданов Ахмед Хусейнович и начальник отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Московского областного УФАС России Муравьев Дмитрий Сергеевич.