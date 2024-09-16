Общественный совет при Московском областном УФАС России обсудил актуальные вопросы
Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.
На заседании были рассмотрены вопросы правоприменительной практики в сфере закупок, а также актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Московского областного УФАС России по контролю за торговой деятельностью на территории Московской области.
Кроме того, участники мероприятия обсудили деятельность Управления по контролю за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренции, а также требования, предъявляемые к Интернет-рекламе.
Позицию Управления по вопросам повестки заседания представили заместитель руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович, начальник отдела обжалования закупок Московского областного УФАС России Карданов Ахмед Хусейнович и начальник отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Московского областного УФАС России Муравьев Дмитрий Сергеевич.