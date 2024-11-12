Общественный совет при Московском областном УФАС России обсудил актуальные вопросы
Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета Корочкина Романа Сергеевича, также для участия в заседании был приглашен заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Шендакова Наталия Сергеевна.
Участники заседания Общественного совета обсудили неправомерные действия заказчиков при организации закупок через Электронный магазин и необходимость создании условий для осуществления контроля и возможности наказания в случаях выявления нарушений.