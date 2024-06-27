Общественный совет при Московском областном УФАС России обсудил актуальные вопросы
25 июня состоялось очередное заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России
Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.
На заседании были рассмотрены актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Управления по противодействию картелям, а также по контролю за исполнением антимонопольного законодательства в области технологического присоединения на территории Московской области.
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы кадровой работы и бюджетного учета Управления.
Позицию Управления по вопросам повестки заседания представили заместители руководителя Московского областного УФАС России Азаренко Алексей Анатольевич и Иванюженко Кирилл Владимирович.
В завершение мероприятия Иванюженко Кирилл Владимирович рассказал о наиболее важных достижениях ФАС России за 20 лет существования службы.