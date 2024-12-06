Общественный совет при Московском областном УФАС России обсудил итоги деятельности за 2024 год﻿

На заседании рассмотрены актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Управления по противодействию коррупции, а также доклад Московского областного УФАС России об антимонопольном комплаенсе за 2024 год.

Кроме того, участники мероприятия обсудили правоприменительную практику Управления о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков, а также актуальные проблемы при проведении торгов на право организации и проведения ярмарок и размещения нестационарных торговых объектов.

Позицию Управления по вопросам повестки заседания представили заместитель руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович и начальник отдела обжалования закупок Карданов Ахмед Хусейнович.

В завершении мероприятия участники Общественного совета обсудили ежегодный отчет о проделанной работе Общественного совета, а также наметили план работы на следующий год.