Общественный совет при УМВД «Пушкинское» признал удовлетворительными условия содержания в изоляторе Пушкино
Фото: [УМВД России «Пушкинское»]
В целях контроля за деятельностью правоохранительных органов и поддержания открытости их работы, члены Общественного совета при УМВД России «Пушкинское» осуществили плановую проверку изолятора временного содержания.
Феликс Петросян и Елена Керашвили, представляющие общественный совет, провели детальную инспекцию учреждения, фокусируясь на материально-техническом оснащении и условиях, в которых содержатся задержанные.
В процессе обследования, общественники обратили внимание на ключевые аспекты, включая безопасность задержанных, соответствие санитарным нормам, организацию питания и доступность квалифицированной медицинской помощи. Особое внимание было уделено оценке психологического комфорта и безопасности для лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, обвиняемых и лиц, привлеченных к административному аресту.
По итогам проведенной проверки, члены Общественного совета выразили позитивную оценку условий содержания в ИВС. Они констатировали, что инфраструктура изолятора полностью отвечает нормативным требованиям, а мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов лиц, находящихся в изоляции, организованы на профессиональном уровне.