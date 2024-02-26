Общественный центр в квартале «Спутник» продолжают строить в подмосковном Красногорске

Строительная готовность нового общественного центра на территории жилого квартала «Спутник» в подмосковном Красногорске составляет уже семьдесят пять процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Центром нового пространства станет площадь для мероприятий с амфитеатром и зоной отдыха наверху — здесь установят лежаки и обустроят территорию для пленера. С другой стороны площади на возвышении проложат тактильную тропу с сенсорным садом, который соединят мостом с круглой смотровой площадкой, а под мостом повесят качели-гамаки для отдыха в тени.

Ожидается, что еще одним местом притяжения станет спортивный комплекс со скалодромом и площадками для разных видов спорта. На нижнем уровне разместятся трибуны, выше организуют пространство для интеллектуальных игр и большую интерактивную площадку для игры в шахматы. На крыше здания с другой стороны спортивного комплекса обустроят зону коворкинга под навесами от солнца и осадков.

Примечательно, что строительство общественного центра идет в соответствии с ранее установленным графиком. Так, на площадке задействовано порядка ста восьмидесяти человек, а также два экскаватора-погрузчика. В настоящий момент строители приступают к финальному этапу работ, а завершить строительно-монтажные работы планируется уже во 2 квартале текущего года.