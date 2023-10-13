«Общий сговор между предателями»: стали известны подробности «отравления» Овсянниковой

Скандальная экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова вновь появилась на страницах всех западных таблоидов. На этот раз она заявила, что ее отравили. Прокуратура Парижа, города, где живет женщина, уже начала проверку. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Однако в России в инцидент поверили не все, а известная ясновидящая Инна Мишина и вовсе заявила, что Овсянникова нагло лжет. По ее словам, она просто пытается снова разжечь к своей персоне угасший интерес.

«Нет там никакого отравления. У нее есть цель: отравить Российскую Федерацию, повергнуть народ в смуту. Доказать, что русские — негодяи. Человек просто играет на публику, привлекает к себе внимание», — объяснила ясновидящая интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению Мишиной, Овсянникова могла специально что-то съесть, чтобы вызвать у себя тошноту и рвоту.

«Возможно, что это общий сговор между предателями, которые сбежали. Все это неправда, а Господь, как говорится, все видит. Пусть это все останется на ее совести. Я надеюсь, Бог ее вразумит, а она не будет вести себя так похабно, нагло», — подчеркнула собеседница издания.

В России, если она решит вернуться, ей придется несладко, убеждена экстрасенс.

«Родина ей этого не простит и все-таки накажет ее», — заключила ясновидящая.

Ранее Мишина предсказала гуманитарную катастрофу в Газе.