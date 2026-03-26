Обслуживание под угрозой: почему в Аланье не хватает персонала и как это скажется на туристах

Один из самых востребованных у россиян турецких курортов — Аланья — начал новый сезон с острой нехватки работников. Несмотря на досрочный запуск найма, закрыть все вакансии не удается, заявил президент Ассоциации туристических операторов Аланьи (ALTİD) Джем Озджан, передает alanyapostasi.com.tr .

По словам эксперта, дефицит кадров, как квалифицированных, так и неквалифицированных, нарастает с каждым годом. Предприятия начали искать сотрудников заранее, но найти нужных специалистов не получилось.

Главная причина, по мнению Озджана, в том, что молодежь больше не считает туризм привлекательной сферой для карьеры. После пандемии многие перешли в другие отрасли, а сезонная работа на 5–6 месяцев перестала восприниматься как стабильная перспектива.

Озджан отметил, что ситуация подтверждает поговорку «работа есть, а рабочих нет». Туризм традиционно был одним из главных работодателей региона, но сейчас его имидж серьезно пострадал.

Добавляет сложностей и разрыв в ожиданиях. Работодатели ищут людей с хорошими коммуникативными навыками, умением работать в команде и физической выносливостью, тогда как у молодежи часто иные представления о труде и условиях.

Чтобы справиться с кризисом, необходимы системные меры, считает Озджан: продление туристического сезона на круглый год, расширение возможностей обеспечения жильем сезонных работников, повышение зарплат и улучшение соцпакета, а также политика, меняющая отношение молодого поколения к отрасли. Если этого не сделать, кадровый дефицит в ближайшие годы усугубится, что напрямую скажется на качестве обслуживания туристов, которые традиционно составляют значительную часть гостей курорта.

Для россиян, планирующих отдых в Аланье, ситуация может обернуться снижением уровня сервиса в отелях, ресторанах и экскурсионных бюро. Нехватка персонала способна привести к более долгому ожиданию за столиками, менее оперативной уборке номеров и повышенной нагрузке на оставшихся сотрудников.

Бизнес и отраслевые объединения надеются, что привлечение внимания к проблеме поможет начать ее системное решение на уровне местных и национальных властей. Пока же курорт вступает в сезон в условиях, которые его руководители называют одними из самых сложных за последние годы.