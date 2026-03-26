Обслуживание под угрозой: почему в Аланье не хватает персонала и как это скажется на туристах

В Аланье острая нехватка персонала: туристов теперь некому обслуживать
Один из самых востребованных у россиян турецких курортов — Аланья — начал новый сезон с острой нехватки работников. Несмотря на досрочный запуск найма, закрыть все вакансии не удается, заявил президент Ассоциации туристических операторов Аланьи (ALTİD) Джем Озджан, передает alanyapostasi.com.tr.
По словам эксперта, дефицит кадров, как квалифицированных, так и неквалифицированных, нарастает с каждым годом. Предприятия начали искать сотрудников заранее, но найти нужных специалистов не получилось.
Главная причина, по мнению Озджана, в том, что молодежь больше не считает туризм привлекательной сферой для карьеры. После пандемии многие перешли в другие отрасли, а сезонная работа на 5–6 месяцев перестала восприниматься как стабильная перспектива.
Озджан отметил, что ситуация подтверждает поговорку «работа есть, а рабочих нет». Туризм традиционно был одним из главных работодателей региона, но сейчас его имидж серьезно пострадал.
Добавляет сложностей и разрыв в ожиданиях. Работодатели ищут людей с хорошими коммуникативными навыками, умением работать в команде и физической выносливостью, тогда как у молодежи часто иные представления о труде и условиях.
Чтобы справиться с кризисом, необходимы системные меры, считает Озджан: продление туристического сезона на круглый год, расширение возможностей обеспечения жильем сезонных работников, повышение зарплат и улучшение соцпакета, а также политика, меняющая отношение молодого поколения к отрасли. Если этого не сделать, кадровый дефицит в ближайшие годы усугубится, что напрямую скажется на качестве обслуживания туристов, которые традиционно составляют значительную часть гостей курорта.
Для россиян, планирующих отдых в Аланье, ситуация может обернуться снижением уровня сервиса в отелях, ресторанах и экскурсионных бюро. Нехватка персонала способна привести к более долгому ожиданию за столиками, менее оперативной уборке номеров и повышенной нагрузке на оставшихся сотрудников.
Бизнес и отраслевые объединения надеются, что привлечение внимания к проблеме поможет начать ее системное решение на уровне местных и национальных властей. Пока же курорт вступает в сезон в условиях, которые его руководители называют одними из самых сложных за последние годы.