Обстановка накаляется: у зажатой в давке пришедшей за билетами на «Щелкунчик» девушки началась паническая атака

Как сообщается в соцсетях, ситуация у Большого театра в Москве в толпе жаждущих получить заветный билет на новогодний спектакль осложняется с каждой минутой.

Одна из стоящий в очереди не смогла совладать с усталостью от многочасового стояния на холоде и ветре и у девушки началась паническая атака. Ей срочно потребовалась помощь медиков.

Как передают очевидцы, несколько человек уже буквально задыхаются, стоя возле касс. Стоит отметить, что люди в очереди стоят всю последнюю неделю, но пока до подобных инцидентов не доходило. Обстановка у Большого театра накалилась лишь в последние часы.