Обстановка в Петербурге контролируется в рамках усиленных мер безопасности

Правоохранители и городские власти держат все под своим полным контролем, даже несмотря на предпринятые усиленные меры безопасности.

По заверению Смольного, губернатор Беглов постоянно находится на связи с силовиками. Никакие инциденты, в том числе и действия законодательных органов, не угрожают жителям.

«Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании Вагнер-центра, не оказывают влияния на жизнь города», - утверждает пресс-служба губернатора.

Эти слова привело ТАСС. Сам Александр Беглов в своем микроблоге написал примерно то же самое. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также указал, что на вверенной ему территории все находится под контролем властей.