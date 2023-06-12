Обстрелы со стороны ВСУ повредили больше двух тысяч квартир и домов в Шебекино

Выяснилось, что по итогам обстрелов Вооруженных сил Украины пострадали более, чем две тысячи жилых шебекинских квартир и домов в Белгородской области. Об этом сообщает RT

От Владимира Жданова, главы округа, поступила информация, что у зданий наблюдаются разной степени повреждения. В общей сложности пострадали не менее двух тысяч квартир и домов Шебекинского округа.

Также чиновник заявил, что наиболее значительными по характеру разрушения являются некоторые многоквартирные дома, чье количество достигает трех штук. А также серьезно повреждены более тридцати частных домов.

До этого в издании публиковались кадры того, какие последствия нанесли удары ВСУ по шебекинскому многоквартирному дому в Белгородской области.