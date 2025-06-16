Обсуждение актуальных вопросов в Павловском Посаде: водоснабжение, благоустройство и безопасность

В Павловском Посаде под руководством главы округа состоялось совещание, на котором были затронуты ключевые аспекты деятельности МосОблВодоканала (ранее известного как «КС МО»), состояния общественных пространств и обеспечения безопасности у водных объектов.

«К сожалению, пока не везде выполняются поручения, которые давались после объездов территории. Особое внимание обратил на необходимость окоса травы у тепловых пунктов и наружных сетей водоснабжения. Кроме того, есть недоработки в восстановлении благоустройства после устранения аварий на сетях. Ответственным службам поручено ускорить выполнение этих задач» — сказал Денис Семенов.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Отдельные замечания были высказаны по поводу состояния территории вблизи крупных торговых центров Павлово-Посадского округа.

«В Электрогорске, около объекта торговли на Стахановском озере, до сих пор не решен вопрос с восстановлением асфальтового покрытия на парковке после проведения газификации. Попросил инспектора Министерства Чистоты подключится к данному вопросу для скорейшего приведения территории в порядок» — отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Денис Олегович также подчеркнул важность усиления работы спасательных служб и ответственных ведомств по информированию населения, особенно молодых семей с детьми, о правилах поведения у водоемов.

Напомним, что купание разрешено только на специально оборудованных пляжах. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности для себя и своих близких.

В заключение совещания жители Павловского Посада были приглашены на выездное совещание администрации, которое состоится в среду, 18 июня, в 17:00 во Дворце спорта «Надежда».

Все желающие могут принять участие в обсуждении актуальных вопросов и внести свои предложения. Для уточнения деталей и внесения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 2-99-05.