Обсуждение планов по улучшению дорожной инфраструктуры состоялось на встрече с жителями Павловского Посада

В рамках регулярного еженедельного обхода Денис Семенов пообщался с жителями микрорайона Красная Заря. Основной темой обсуждения стало состояние дорожного покрытия, уличное освещение и вопросы благоустройства. Жители выразили потребность в создании удобной дорожной инфраструктуры, включающей тротуары и организованные парковочные места для автомобилистов, проживающих вблизи железнодорожной платформы. В ответ на обращение глава округа дал распоряжение включить улицу Дарвина в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в следующем году.

Кроме того, в рамках текущих планов на улице Вачевская будет создано удобное перекрёстное движение, где сейчас выполняется покрытие асфальтовой крошкой, а также будет обустроен тротуар вдоль поля, соединяющий две улицы.

Денис Семенов также поставил задачу устранить проблемы с въездами во дворы домов, расположенных на улицах Орджоникидзе и Кирова, где асфальтовое покрытие было повреждено из-за интенсивного движения транспорта и использования крупногабаритной техники. В этих местах планируется полная замена асфальта на отдельных участках.

На дворовых территориях района Кузьмина-Южная-Фрунзе подрядчикам необходимо внести коррективы в укладку бордюрных камней, выполненных в рамках комплексного благоустройства.

Было зафиксировано несколько случаев вандализма, поэтому ресурсоснабжающая организация ПП КС МО проведет перекраску надписей на тепловых камерах. Торговому отделу поручено напомнить владельцам объектов и предприятий о необходимости поддерживать чистоту фасадов и устранять несанкционированные рисунки.

Дорожные службы продолжают работы по уборке мусора и восстановлению остановок общественного транспорта, пострадавших от вандализма. Кроме того, Денис Семенов распорядился заменить поврежденные дорожные знаки и провести ямочный ремонт, особенно на муниципальной дороге, ведущей в деревню Курово.

Работы по демонтажу незаконной рекламы, покосу травы и вывозу крупногабаритного мусора также продолжаются.