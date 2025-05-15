Обсуждение развития Щелково: Губернатор и Глава округа обозначили приоритеты

В центре обсуждения оказались достижения округа за последние пять лет и амбициозные планы на дальнейшее развитие.

«В основе всех реализованных проектов - постоянно растущие экономические показатели. За 5 лет нам с командой удалось привлечь в округ более 23 миллиардов рублей инвестиций, создать свыше 2 тысяч рабочих мест. Ежегодные победы в областном Рейтинге принесли в бюджет еще почти 800 миллионов», — рассказал Андрей Булгаков.

За счет привлеченных инвестиций и позитивной динамики экономики, были успешно реализованы значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей, в частности, созданы общественные пространства. Среди них – благоустроенные зоны у ФОКа и вокруг ДК им. В.П. Чкалова, новые скверы на улицах Краснознаменская и Первомайская, обновленные Чкаловские озера, Театральный сквер, Барские пруды и благоустроенная территория во Фряново.

В рамках встречи Андрей Булгаков представил отчет о проделанной работе в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, развития дорожной сети и социальной поддержки населения.

«Вы возглавляете Щелково уже 5 лет, прекрасно знакомы с местными условиями. Развитие экономики, капитальный ремонт и возведение новых школ, благоустройство – все это за прошедшее время заметно продвинулось, – констатировал Андрей Воробьев.

Андрей Булгаков акцентировал внимание на том, что перспективные планы на будущее еще более масштабны: