Обсуждение развития Щелково: Губернатор и Глава округа обозначили приоритеты
Фото: [Пресс-служба Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым.
В центре обсуждения оказались достижения округа за последние пять лет и амбициозные планы на дальнейшее развитие.
«В основе всех реализованных проектов - постоянно растущие экономические показатели. За 5 лет нам с командой удалось привлечь в округ более 23 миллиардов рублей инвестиций, создать свыше 2 тысяч рабочих мест. Ежегодные победы в областном Рейтинге принесли в бюджет еще почти 800 миллионов», — рассказал Андрей Булгаков.
За счет привлеченных инвестиций и позитивной динамики экономики, были успешно реализованы значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей, в частности, созданы общественные пространства. Среди них – благоустроенные зоны у ФОКа и вокруг ДК им. В.П. Чкалова, новые скверы на улицах Краснознаменская и Первомайская, обновленные Чкаловские озера, Театральный сквер, Барские пруды и благоустроенная территория во Фряново.
В рамках встречи Андрей Булгаков представил отчет о проделанной работе в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, развития дорожной сети и социальной поддержки населения.
«Вы возглавляете Щелково уже 5 лет, прекрасно знакомы с местными условиями. Развитие экономики, капитальный ремонт и возведение новых школ, благоустройство – все это за прошедшее время заметно продвинулось, – констатировал Андрей Воробьев.
Андрей Булгаков акцентировал внимание на том, что перспективные планы на будущее еще более масштабны:
«У Щелково огромные перспективы. Необходимо реализовать начатые программы; трансформироваться, продолжая набирать темп. Мы с командой сделаем все, чтобы обеспечить перемены для жителей - на всей территории нашего городского округа».