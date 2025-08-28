Обсуждение состояния жилого фонда состоялось на встрече с жителями Павловского Посада

Заместитель главы Павлово-Посадского округа, Филипп Ефанов, организовал встречу с местными жителями. Формат мероприятия был выстроен как «повторное касание», что подразумевает проверку исполнения ранее данных обязательств и обсуждение новых запросов от населения.

Ключевым вопросом, поднятым на встрече, стал ремонт жилищного фонда.

«Мы вновь встретились с Натальей. В настоящее время работы практически завершены. Остались незначительные корректировки – потребуется ремонт кладки над оконным проемом в третьем подъезде, что будет выполнено до 15 сентября,» – проинформировал Филипп Ефанов.

Помимо этого, жители дома №7, расположенного на улице Щорса, выразили обеспокоенность по поводу необходимости капитального ремонта кровли.

Жителям были предоставлены подробные разъяснения относительно процедур, необходимых для внесения их дома в план капитального ремонта.

Для получения дополнительной информации и консультаций можно обращаться по телефону Горячей линии главы округа: 2-99-03. Запись на личный прием доступна по телефону: 2-99-05.