Обучающая программа по цифровой безопасности для членов избирательных комиссий стартует в Подмосковье

Первый очный курс программы прошел во вторник. В его рамках было организовано обучение сотрудников аппарата Мособлизбиркома. В число основных рекомендаций включили регулярное обновление паролей на всех ресурсах, анализ своих соцсетей на предмет нежелательных записей, регулярный мониторинг упоминаний о себе в соцсетях.

По итогам мероприятия был создан учебный фильм, который в ближайшее время направят всем членам ТИК и УИК области. Обучение включает в себя ряд конкретных рекомендаций, разбор практик и моделей поведения.

«Правил цифровой гигиены достаточно много, но мы должны понимать, что все они работают только в том случае, когда проводятся регулярно», - подчеркнул эксперт в области публичной политики и цифровой гигиены Александр Новосельцев.

В период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.