Обучающий мастер-класс провели для подмосковных эндоскопистов в Долгопрудном

Сотрудники Долгопрудненской больницы провели обучающий мастер-класс для подмосковных врачей-эндоскопистов. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в рамках обучения были выполнены две операции, касающиеся заболеваний желчевыводящих протоков. Таким образом, из операционной проходила прямая трансляция в конференц-зале для сидящих там специалистов.

«Под визуальным контролем при помощи ультразвука мы раздробили 76-летней женщине камни из желчного протока, затем произвели удаление раздробленных фрагментов. После оперировали 91-летнюю пациентку, которой таким же малоинвазивным методом удалили два камня размером 20х22 мм каждый», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Михаил Завьялов.

Обе операции прошли успешно. А уже после оперативного вмешательства прошел мастер-класс для врачей-эндоскопистов по отработке основных этапов операции на манекене

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже в 2024 году в регионе окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.