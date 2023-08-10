Обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах прошел в Одинцово

В Одинцово состоялся семинар по обучению общественных наблюдателей в Единый день голосования, в котором принял участие член Общественной палаты Подмосковья Сергей Леонов. Об этом сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

«Одинцовский городской округ второй в Московской области по численности населения, а на выборах в 2021 году здесь функционировали более 170 УИК. В связи с этим, в 2023 году на территории округа будет проведен целый цикл обучающих семинаров для наблюдателей», — рассказал Леонов.

По его словам, в семинаре приняли участие как студенты, так и пенсионеры, объединенные активной гражданской позицией. Помимо этого, среди участников были граждане с опытом участия в общественном наблюдении. Во время обучения им рассказали об организации и проведении общественного наблюдения на выборах, о правах и обязанностях наблюдателей и не только.

В этом месяце пройдут еще четыре семинара для общественных наблюдателей, в ходе которых будут на практике отработаны полученные теоретические знания.

Отметим, что в период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.