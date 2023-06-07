«Обучать водителей и механиков»: IT-эксперт рассказал, как новейшие технологии помогают армии РФ

Виртуальная реальность сейчас используется во многих областях. Можно ли натренировать солдат с помощью очков и симулировать реальные боевые условия, нам рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, очки VR (виртуальной реальности) уже не первый год используют для различных тренировок. С их помощью можно создать виртуальный тир для стрелка или дорожную ситуацию для обучения водителя.

«Современные игры связаны с виртуальной реальностью, когда человек берет ракетку и буквально играет в теннис. Поэтому с точки зрения практик VR идеально подходит для разнообразных схем обучения. Для армии полезной была бы отработка стрельбы, преодоление полосы препятствий, а также возможность обучать водителей и механиков», — заявил Клименко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Виртуальная реальность приходит на помощь, когда нужно собрать все в одном месте, продолжает эксперт. Например, при помощи VR-очков можно сымитировать ремонт газотурбины танка.

«В таком обучении можно рассмотреть танк со всеми запчастями, и сразу слушать пояснения к тому, что видит человек. Например, солдату покажут, где, что и как отворачивать, куда двигать и так далее. Это является прекрасным подспорьем, ведь все выглядит очень натуралистично, как на живом макете», — отмечает специалист.

По словам Клименко, как обучение с помощью новейших технологий происходит в армии, почти никто не знает, ведь если подобное обучение и есть, то оно не афишируется. Но то, что многие изобретения из гражданки перетекают в армию — известный факт.

«Армия стала высокотехнологичной, а квалифицированных учителей не так много, причем многие уже на поле боя. Поэтому автоматизация в этом направлении, движение в сторону VR, безусловно, сокращает время обучения и улучшает ситуацию на передовой», — резюмирует эксперт.

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