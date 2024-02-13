Обучение представителей территориальных избирательных комиссий прошло в Подмосковье

«Подобные тренинги — это очень хорошая практика. Такое обучение позволяет направить фокус внимания тренеров, а именно сотрудников ТИК, на те сложные моменты, которые могут возникать в дни голосования. Мы хотим сделать работу комиссий максимально понятной и простой, чтобы у них был единый алгоритм работы на территории региона», — рассказала член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Вера Маркина.

В этот раз основными темами обсуждения стали: работа УИК в день, предшествующий первому дню голосования, открытие избирательных участков и начало работы комиссий, порядок голосования 15, 16 и 17 марта, голосование вне помещения для голосования, порядок подсчета голосов, а также применение видеофиксации на избирательных участках.

Отмечается, что в процессе обучения сотрудники ТИК получили знания и навыки дальнейшего обучения членов нижестоящих комиссий у себя на территориях.