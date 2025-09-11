Обучение в российских автошколах подорожало на 20%

Обучение в автошколах по всей России подорожало на 20%, достигнув в Москве 60 тыс. руб. Об этом свидетельствуют подсчеты Росстата, которые проанализировало издание «Бизнес-секреты». В среднем по стране цена на обучение в автошколах составила 44 153 руб. за базовый курс.

Основными причинами увеличения стоимости стали инфляция и увеличение расходов на техническую базу — автошколы вынуждены арендовать помещения и автомобили, что особенно затратно в мегаполисах. Кроме того, дополнительное влияние оказали кризис на авторынке и опасения по поводу китайских автомобилей.

Отмечается, что подорожание привело к сокращению количества автошкол в городах-миллионниках на 6% и росту спроса на услуги частных инструкторов на 14%.

Эксперты предупреждают, что водительское удостоверение рискует стать привилегией для обеспеченных слоев населения, что усугубляет и без того нарастающий дефицит водителей в стране — количество выдаваемых прав снижается ежегодно.

Для решения проблемы предлагаются системные реформы — преподавание ПДД в школах с возможностью сдачи теоретического экзамена, внедрение тренажеров виртуальной реальности для сокращения практических часов, законодательное закрепление принципа «все включено» в ряде автошкол, а также предоставление субсидий и налоговых льгот автошколам с высоким процентом успешной сдачи экзаменов.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило закон, запрещающий двойное наказание за одно ДТП.