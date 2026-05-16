Обвал цен на Apple: новейший iPhone 17e отдают за бесценок спустя пару месяцев

Ценник на самый доступный смартфон Apple 2026 года с чипом A19 и накопителем на 256 ГБ в розничных магазинах рухнул почти на треть, опустившись до 45 тысяч рублей. Об этом пишет RZNonline.

Стоимость доступного смартфона из актуальной линейки 2026 года в Российской Федерации продемонстрировала рекордное падение. К середине мая розничные цены на модель iPhone 17e опустились до самых низких показателей с момента ее появления на рынке. По информации профильного портала Hi-Tech Mail, в ряде традиционных розничных торговых точек модификацию устройства, оснащенную встроенным накопителем емкостью 256 ГБ, теперь можно приобрести в районе 45 тысяч рублей.

Сравнение цен на торговых площадках и динамика падения

На крупных интернет-витринах и маркетплейсах стоимость этого гаджета пока держится на чуть более высоком уровне — там ценники на аналогичную конфигурацию начинаются в среднем от 48 тысяч рублей. Эксперты отмечают стремительные темпы удешевления электроники: еще в апреле за покупку этой же модели продавцы просили от 53 до 55 тысяч рублей, а сразу после официального релиза первоначальная стоимость доходила до 65 тысяч рублей. Таким образом, всего за несколько месяцев присутствия на прилавках аппарат потерял в цене около трети от первоначальной стоимости.

Технические параметры и ключевые отличия новой модификации

Производитель позиционирует данное устройство как самый бюджетный вариант в текущем семействе смартфонов. Модель пришла на смену прошлогодней версии iPhone 16e, получив весомые аппаратные улучшения при сохранении прежней стартовой цены.

Среди главных технологических новшеств выделяются следующие компоненты:

Память и процессор. За быстродействие отвечает передовой чипсет Apple A19, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти. Точно такая же платформа применяется и в стандартной версии iPhone 17. Объем хранилища в базовой комплектации вырос вдвое — до 256 ГБ.

Камера и связь. Устройство оборудовано основным фотомодулем с разрешением 48 мегапикселей и оснащено фирменным сетевым чипом Apple C1X.

Беспроводные технологии. Смартфон получил полноценную поддержку магнитных аксессуаров и зарядок стандарта MagSafe.

Благодаря произошедшему снижению стоимости данный аппарат закрепил за собой статус одного из самых привлекательных предложений в экосистеме бренда по соотношению цены и актуальных возможностей.