Развалины у школы в Ростовской области: строительный мусор лежит годами, а собственник не исполняет решение суда

В Донецке Ростовской области местные жители обратили внимание на проблему, которая тянется уже несколько лет и вызывает серьезное беспокойство у родителей школьников, сообщила rostovgazeta.ru. В редакцию издания поступила жалоба от горожан, которые сообщили о свалке строительного мусора, расположенной прямо возле школы. По их словам, завалы из обломков и отходов строительства находятся здесь давно и портят не только внешний вид пришкольной территории, но и создают потенциальную опасность для детей.

Как уточняют собеседники издания, непосредственно рядом с образовательным учреждением расположены руины старого здания, когда-то также бывшего школой. Жители рассказывают, что снос этих строений осуществлял индивидуальный предприниматель. Однако после демонтажа объекта территория так и не была приведена в порядок, и груды строительного мусора остались лежать на месте, превратившись в несанкционированную свалку.

«Здание снесли, а строительный мусор так и остался лежать на месте. Еще в 2023 году суд обязал индивидуального предпринимателя навести здесь порядок, но ничего так и не сделано. А от нас отделываются отписками», — сокрушаются родители школьников.

В администрации Донецка журналистам дали разъяснение. Представители муниципалитета пояснили, что старые строения находятся в частной собственности и городу не принадлежат. Однако, как подчеркнули в мэрии, это не значит, что ситуация находится вне правового поля. Еще в сентябре 2023 года уполномоченными органами было вынесено решение, которое обязывало собственника участка принять меры по ликвидации свалки в трехмесячный срок. Несмотря на это, за прошедшее время никаких действий со стороны владельца предпринято не было. Свалка продолжает существовать, хотя с момента вынесения предписания минуло уже более двух лет.

«Прокуратурой города Донецка подано исковое заявление к собственнику данного строения об обязании ликвидировать свалочный очаг», — уточнили городские власти.

В связи с неисполнением требований, как сообщили в администрации, в отношении собственника было возбуждено исполнительное производство — соответствующее решение датировано 28 февраля 2024 года. То есть на сегодняшний день, в 2026 году, принудительное взыскание или иные меры воздействия на нарушителя формально ведутся, однако фактического результата в виде очистки территории жители так и не дождались.

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