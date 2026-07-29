Иноагент Макаревич готовится стать отцом в пятый раз

72-летний лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* переживает новый важный этап в своей жизни. Его 42-летняя жена Эйнат Кляйн беременна, сообщает Woman.ru со ссылкой на журналистку Божену Рынску. У пары скоро появится второй общий ребенок.

Рынска встретила супругов в Юрмале, где Макаревич находился с несколькими целями: он выступил на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву», а также устроил трехдневный вернисаж в галерее Cube.

На выставке музыкант представил свои художественные работы. Самым ярким моментом стал творческий эксперимент: Макаревич прямо на глазах у гостей расписал вазу. По словам Божены, он легко согласился на эту затею и охотно включился в процесс.

Семейная жизнь Макаревича за последние годы претерпела серьезные изменения. После начала спецоперации он покинул Россию и перебрался в Израиль вместе с женой и сыном. В 2024 году из-за обострения ситуации им пришлось снова переезжать. Артист не раз рассказывал о бытовых сложностях эмиграции, критиковал высокие цены и особенности сервиса, признавался, что изучение иврита дается ему непросто.

Помимо Эйтона — сына от Кляйн, у певца есть внебрачная дочь Дана, которая живет в США, сын Иван от врача-косметолога Аллы Голубкиной и дочь Анна от пресс-атташе «Машины времени» Анны Рождественской.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил поведение Андрея Макаревича на фестивале в Юрмале.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.