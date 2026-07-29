Жители Подмосковья закрыли более 211 тыс. больничных с помощью МАКС
Более 211 тыс. больничных закрыли в Подмосковье через МАКС
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года жители Подмосковья закрыли более 211 тыс. больничных с помощью чат-бота Денис в мессенджере МАКС. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для дистанционного закрытия больничного листа пациенту нужен только доступ к сети Интернет», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в рамках телемедицинской консультации врач опрашивает пациента, оценивает его самочувствие, после чего закрывает листок нетрудоспособности. Для получения услуги пациентам нужно иметь прикрепление к поликлинике областного Минздрава.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.