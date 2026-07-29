Тревога россиян: вода в Ханке позеленела, пользователи заговорили о цианобактериях — что ответил ученый?

В социальных сетях Приморского края распространились кадры, вызвавшие серьезное беспокойство у россиян. На видео, снятых на озере Ханка, вода выглядит ярко-зеленой. Пользователи в комментариях незамедлительно начали обсуждать возможные последствия: одни заговорили об опасности купания в таком водоеме. Другие предположили, что это может привести к массовой гибели рыбы. Наиболее осведомленные комментаторы высказали версию о размножении цианобактерий, которые нередко сопровождают подобные явления, сообщил vostokmedia.com.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент издания «Восток-Медиа» обратился за профессиональным комментарием к ведущему специалисту в области гидрологии — доктору географических наук, руководителю лаборатории гидрологии и климатологии Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимиру Шамову.

Владимир Владимирович и его научная группа как раз вернулись из экспедиции на озеро Ханка, где проводили плановый отбор проб. По словам ученого, никаких признаков экологической катастрофы они не зафиксировали. Цветение воды, которое так встревожило жителей, он объяснил с научной точки зрения.

Как отметил специалист, умеренное развитие фитопланктона, то есть микроскопических водорослей, — это вовсе не сигнал бедствия, а, напротив, естественный природный процесс, способствующий очистке водоема. В ходе фотосинтеза водоросли активно поглощают углекислый газ, насыщают воду кислородом и перерабатывают органические вещества, что ведет к снижению концентрации биогенных элементов. Иными словами, зеленый оттенок воды — это работа природного фильтра, а не признак отравления.

«Мы были на восточном побережье, около устья реки Спасовка, в районе Астраханки, Платоно-Александровского. Да, в некоторых местах мы видели маленькие зелененькие комочки — это, скорее всего, фитопланктон. Но такого, чтобы вода была ярко-зеленого цвета, как на некоторых фото в интернете, мы не наблюдали», — поделился наблюдениями гидролог.

Однако исследователи заметили и один настораживающий факт. В районе водоема они обнаружили две мертвые касатки. Важно уточнить, что в данном случае речь идет не о морских млекопитающих, а о пресноводных рыбах из семейства сомообразных. Причину их гибели, как пояснил Шамов, смогут установить только его коллеги-гидробиологи после детального изучения образцов — пока же делать окончательные выводы преждевременно.

«Я не могу подтвердить именно такое цветение. Возможно, кто-то снял какой-то локальный участок, а может быть, это вообще не Ханка», — не исключает эксперт.

Говоря о текущем состоянии озера, ученый сообщил, что в период экспедиции температура воды составляла от 25 до 30 градусов по Цельсию. Вода была мутной, однако опасных признаков угнетения экосистемы, по словам исследователя, зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в пещере Нью-Мексико нашли озеро, нетронутое людьми.