В Подмосковье утвердили обвинительный акт по делу о неисполнении решений суда гендиректором предприятия

Прокуратура Московской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о злостном неисполнении решений суда, возбужденному в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии дознания, он осуществлял коммерческую деятельность и произвел реконструкцию здания, в котором располагалась организация. В результате этого был образован новый незаконный (самовольный) объект.

Арбитражный суд Московской области возложил на руководителя организации обязанность привести здание в состояние, существовавшее до произведенной реконструкции. Его предупреждали об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, а также привлекали к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), однако, руководитель организации не исполнил судебные решения.

Дело направили мировому судье судебного участка № 31 Долгопрудненского судебного района Московской области.

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