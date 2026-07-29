Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 29 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано свыше 1,1 млн автомобилей, что на 11,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на телефон во время поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.