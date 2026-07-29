Свидетель по делу экс-мэра Красноярска в суде рассказал о давлении

В Красноярске продолжается судебный процесс по делу бывшего главы города Владислава Логинова. Одним из ключевых свидетелей на заседании выступил руководитель строительно-производственного кооператива, чьи показания были опубликованы телеканалом ТВК. Бизнесмен подробно рассказал о давлении, с которым его компания столкнулась после того, как он отказался перечислять часть средств от муниципальных контрактов, сообщил prmira.ru.

По словам свидетеля, конфликтная ситуация начала развиваться после его встречи с бывшим руководителем Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Тот, по версии свидетеля, приехал на один из объектов и прямо поинтересовался причиной отказа предпринимателя от неких платежей. Сразу после этого разговора, как утверждает свидетель, у компании начались системные проблемы. Оплата за уже выполненные работы стала задерживаться, фирме выставляли штрафные санкции, а для участия в новых подрядах приходилось обращаться в судебные инстанции, чтобы отстоять свои права.

В отчаянии бизнесмен, по его собственным словам, решил обратиться непосредственно к тогдашнему вице-мэру Владиславу Логинову. Он приехал к нему и спросил, что необходимо сделать, чтобы компания могла работать в нормальном режиме, без препятствий. Свидетель утверждает, что на это Логинов ответил уклончиво: «Это не я, но я поговорю».

После этой встречи свидетель, как он показал в суде, перечислил через посредника еще ₽3,8 млн. Деньги, по его утверждению, предназначались на ремонт служебных кабинетов чиновников. Примечательно, что до этого предприниматель уже совершил два аналогичных платежа — каждый по ₽1,5 млн.

Следствие полагает, что в общей сложности от компании было передано ₽6,8 млн. Взамен, по версии обвинения, Логинов и бывший первый вице-мэр обеспечили компании доступ к муниципальным подрядам на общую сумму ₽376 млн. По версии следствия, речь идет о схеме, в которой денежные потоки от контрактов якобы возвращались чиновникам в виде неофициальных платежей.

В ходе допроса выяснились и другие детали. Ранее другие свидетели уже заявляли, что весной 2018 года, в период подготовки к Универсиаде, представителей нескольких городских подрядчиков собирали и предлагали перечислять часть средств с контрактов в некий общий «фонд». Свидетель также подтвердил, что даже после совершения нового платежа давление на компанию не прекратилось. В итоге, по его словам, начиная с 2020 года предприятие на некоторое время полностью свернуло сотрудничество с городскими властями.

Представители защиты попытались уточнить у свидетеля важный нюанс: говорил ли Логинов о помощи городу от своего имени или же упоминал имя занимавшего тогда пост мэра Сергея Еремина. Аллахяров признался, что не может вспомнить, звучала ли фамилия Еремина в их разговоре.

В свою очередь Алексей Давыдов ходатайствовал перед судом об оглашении показаний, которые все участники процесса давали на этапе предварительного следствия. И Логинов, и Давыдов свою причастность к инкриминируемым деяниям категорически отрицают и вину не признают. Судебное заседание прервано, допрос свидетеля будет продолжен 30 июля 2026 года.

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