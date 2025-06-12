Обвиненный в насилии многоженец из Подмосковья пропал после допроса

Адвокат Александра Почуева в беседе с NEWS.Ru заявил о пропаже своего подзащитного — многоженца Ивана Сухова. По словам защитника, его клиент перестал выходить на связь после визита в Следственный комитет 11 июня.

Последний раз адвокат общался с Суховым в полдень 11 июня, когда тот направлялся в СК без сопровождения защитника. Накануне исчезновения в доме Сухова побывала комплексная проверка с участием следственных органов и опеки. По словам Почуева, специалисты проверили условия проживания детей, побеседовали с психологами, но нарушений не обнаружили. Официальное заключение ведомств пока не представлено.

«Место нахождения неизвестно, можно сказать, что потеряли его. Сейчас пытаемся установить, где он находится, чтобы осуществлять его защиту», — заявил защитник Сухова.

Напомним, что Сухов находится в центре скандала после заявлений его дочери Анны в программе «Пусть говорят» 9 июня. Девушка обвинила отца в сексуальном насилии с 14 лет. В комментарии 360.ru Сухов отрицал обвинения.

Иван Сухов — российский многоженец, ставший известным после публикаций в СМИ о его необычной семье. По последним данным, у него около пяти жен и 30 детей. Сухов проживает с семьями в Подмосковье, утверждая, что все браки заключены по взаимному согласию, но официально, по правилам, зарегистрирован только один.

Ранее сообщалось, что родила сбежавшая официальная жена Ивана Сухова.