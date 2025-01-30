Родила сбежавшая официальная жена: скандальный многоженец Сухов стал отцом в 30-й раз

По данным канала, мать новорожденного — официальная супруга Сухова, которая переехала от мужа во время своей беременности. Неофициальных жен на данный момент у Ивана две. Вместе они проживают в одной квартире. Официальная супруга присоединилась к ним с тремя детьми. Однако находиться долгое время в новой семье не смогла. Женщина покинула гарем, находясь в положении. По данным СМИ, малыш родился 7 января. Информации о поле ребенка нет.

Иван дает многочисленные интервью, в которых открыто рассказывает о жизни в Москве. Мужчина считает своим предназначением давать жизнь людям. Он готов становиться отцом еще много раз. Границы в данном вопросе не установлены. Мужчина уверен, что решает вопрос демографического кризиса в России. По его мнению, большое количество жен частично обусловлено физиологическими особенностями тела. Так, одна женщина не способна родить столько детей, сколько может зачать мужчина.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Ярославская навестил семью многоженца Сухова перед Новым годом.