Обвиняемого в диверсии в Брянской области украинского пилота Морозова этапировали в Москву

Как информирует ТАСС, сам Морозов этапирован в Москву, а срок ареста ему продлен еще на два месяца.

«Уголовное дело пилота украинского самолета Александра Морозова, который потерпел крушение в Брянской области и был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии, передано в Москву, он этапирован в СИЗО "Лефортово"», — говорится в сообщении информагентства.

Напомним, в начале апреля 2023 года в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Пилот катапультировался и пытался вернуться на территорию украины, но был задержан российскими спецслужбами. При себе у него были обнаружены бронежилет и огнестрельное оружие.