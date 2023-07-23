Обвиняемого в экстремизме Стрелкова поместили в СИЗО «Лефортово»

Напомним, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков был задержан по обвинению в экстремистской деятельности в пятницу, 21 июля. Мещанский суд Москвы определил ему меру пресечения содержание под стражей на время следствия.

Как сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы и член СПЧ Алексей Мельников, Стрелков после вынесения судом решения о взятии его под стражу был препровожден в московское СИЗО Лефортово. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник», - сказал Мельников.

Он отметил, что общаться с правозащитниками Стрелков наотрез отказался. При этом, каки-либо признаков физического или морального давления на фигуранта общественники не выявили.