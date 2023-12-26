Обвиняемый в домогательствах Депардье признался, что восхищен поддержкой коллег

Роль Жерара Депардье для Франции просто неоценима, хотя многие ополчились на актера еще во времена получения российского гражданства. Звезду никто не осуждал в пределах РФ, но активно набрасывались в Европе. Причина тому — обвинения в домогательствах. Журналистка Элен Даррас убедила общественность, что актер приставал к ней в 2007 году. О том же самом позже заявили еще 13 женщин.

Однако коллеги Депардье не поверили стороне обвинения. Они подписали открытое письмо, с требованием снять претензии к актеру. Среди самых ярких представителей — Пьер Ришар и Карла Бруни. Они не верят в виновность звезды «Невезучих».

Сам Депардье в интервью RTL признался, что не ожидал такой мощной поддержки и очень за нее благодарен. По его словам, это очень смелый поступок со стороны его знакомых, а еще более приятно, что деятели культуры приняли это решение самостоятельно. То есть, Депардье не просил их о помощи, пишет KP.RU.

Как отметил актер, был лишь один человек, кто долго раздумывал над виной Депардье, но в итоге все равно оставил свою подпись на документе. Имени этого знакомого он не раскрыл.