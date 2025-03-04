Обвиняемый в коррупции экс-министр транспорта Башкирии Клебанов умер в Москве

В Москве в ночь на 4 марта ушел из жизни Александр Клебанов, занимавший ранее пост министра транспорта Башкирии. Информацию об этом изданию «Коммерсантъ» предоставил источник, имеющий тесные связи с семьей бывшего чиновника. Согласно его сведениям, Клебанов скончался в одной из московских клиник после продолжительной болезни.

В последнее время он находился под домашним арестом в связи с уголовным делом, возбужденным в Башкирии.

Следствие утверждает, что Александр Клебанов, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», находящегося в процессе банкротства и принадлежащего республике, в мае 2023 года потребовал от руководства ООО «Киви» 5 млн руб. за ускоренную оплату по контрактам, угрожая создать препятствия в случае отказа.

Министра задержали в начале мая, после чего он был освобожден от должности. Изначально Советский райсуд Уфы заключил Клебанова под стражу, но позднее изменил меру пресечения на домашний арест.

Клебанов полностью признал свою вину в коррупции, заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и предоставил сведения о совершении преступления другим лицом.

Ранее сообщалось, что в Москве умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Буйвайсар Сайтиев.