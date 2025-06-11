Обвиняемый в подготовке теракта в Москве занимался продажей автомобилей

Москвич 1999 года рождения, планировавший совершить теракт в местах массового скопления людей по заданию украинских спецслужб, работал продавцом. Молодой человек занимался продажей автомобильных шин, сообщает РИА Новости.

На заседании суда было озвучено, что обвиняемый является уроженцем Кемеровской области.

Напомним, в мае в Москве удалось предотвратить теракт, готовившийся по заданию спецслужб Украины. Против жителя Москвы расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

В ходе обысков дома у обвиняемого изъяли его мобильный телефон, в котором следователи нашли переписки с куратором украинских спецслужб. Тот дал мужчине задание забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе столицы. Следователи сразу же осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника.

Обвиняемый должен был применить его устройство для подрыва в местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось о том, что подорвавшие мост под Брянском террористы знали, что пассажирский поезд едет в Москву.