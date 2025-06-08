СК: подорвавшие мост под Брянском террористы знали, что пассажирский поезд едет в Москву

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил мнение о необходимости учреждения военного трибунала по аналогии с Нюрнбергским процессом для украинских преступников, совершающих теракты и обстрелы мирного населения. Об этом он сообщил в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва». Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия были погибшие и пострадавшие.

«Я полагаю, что надо создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского трибунала, а, может быть, международный трибунал с участием других государств. И по примеру Нюрнбергского трибунала привлекать их к уголовной ответственности по закону международного права и квалифицировать их преступления как преступления против мира, человечества и военные преступления», — сказал Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации подчеркнул, что украинские диверсанты специально организовали взрыв на мосту в Брянской области, где в это время проходил пассажирский поезд. Они прекрасно знали, что состав идет именно в Москву.

Ранее уже сообщалось о повреждении железнодорожного полотна взрывом в Воронежской области. Это случилось около 09:30 мск на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны. Пострадавших в результате инцидента нет.