Обвиняемый в сожжении Корана Журавель рассказал, что изучает священную книгу мусульман

Никита Журавель, обвиняемый в сожжении Корана в Волгограде, в ходе судебного заседания рассказал, что в тюрьме начал читать священную книгу мусульман, чтобы понять, насколько сильно он оскорбил чувства верующих, передает из зала суда корреспондент РИА Новости.

«Мой поступок ужасен и не имеет оправдания», – сказал Журавель.

19-летний юноша еще раз принес извинения всем мусульманам.

Дело Журавеля рассматривается в Висаитовском районном суде. В мае Журавель был задержан после акции с сожжением Корана на фоне мечети. Задержанного доставили в Чечню, а его дело передали местным следователям.