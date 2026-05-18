Обвинят в терроризме: в МВД раскрыли жуткие детали новой схемы обмана владельцев банковских карт
На территории Российской Федерации зафиксировано появление и стремительное распространение принципиально новой, крайне агрессивной схемы дистанционного мошенничества. Злоумышленники модернизировали классические сценарии обмана, добавив в них элементы жесткого психологического давления, обвинения в особо тяжких государственных преступлениях и вымышленные термины вроде принадлежности частных накоплений к «резервному фонду страны». Официальное предупреждение с детальным разбором действий аферистов опубликовало Министерство внутренних дел РФ, пишет КП.
Многоступенчатый алгоритм обмана и роли злоумышленников
Преступный сценарий носит многоуровневый характер и реализуется профессионально подготовленной группой лиц, которые последовательно сменяют друг друга в процессе телефонных переговоров или переписки:
- Первый этап (Входной контакт): Гражданину поступает звонок или сообщение в одном из популярных мессенджеров. Собеседник представляется рядовым техническим специалистом и сообщает о масштабной цифровой утечке персональных или банковских данных клиента, из-за которой его счета якобы оказались под угрозой.
- Второй этап (Запугивание спецслужбами): В коммуникацию немедленно включается второй соучастник, позиционирующий себя как кадровый сотрудник силовых ведомств или спецслужб. Он огорошивает жертву заявлением, что с ее расчетного счета прямо сейчас зафиксирована попытка нелегального транзита денежных средств. Мошенник подчеркивает, что конечным адресатом перевода является организация, признанная экстремистской или финансирующая международный терроризм, из-за чего гражданину якобы грозит суровое уголовное преследование.
- Третий этап (Легенда о резервном фонде): Для окончательной дезориентации человека к беседе подключаются новые лица — лжеследователи или «эксперты службы безопасности Центрального банка РФ». Они выдвигают абсурдную с юридической точки зрения, но звучащую убедительно для напуганного обывателя версию: все личные накопления гражданина на самом деле юридически привязаны к «резервному фонду России», поэтому их необходимо срочно изъять из коммерческого оборота для проведения государственной экспертизы.
Механизм хищения наличных и инструктаж в банке
Финальная стадия преступления заключается в понуждении жертвы к обналичиванию капитала. Аферисты требуют от человека незамедлительно отправиться в ближайшее отделение банка, снять все имеющиеся сбережения и лично передать их в руки некоему курьеру — «ответственному лицу» со специальным допуском.