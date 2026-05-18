Обвинят в терроризме: в МВД раскрыли жуткие детали новой схемы обмана владельцев банковских карт

Преступный сценарий носит многоуровневый характер и реализуется профессионально подготовленной группой лиц, которые последовательно сменяют друг друга в процессе телефонных переговоров или переписки:

Первый этап (Входной контакт): Гражданину поступает звонок или сообщение в одном из популярных мессенджеров. Собеседник представляется рядовым техническим специалистом и сообщает о масштабной цифровой утечке персональных или банковских данных клиента, из-за которой его счета якобы оказались под угрозой.

Второй этап (Запугивание спецслужбами): В коммуникацию немедленно включается второй соучастник, позиционирующий себя как кадровый сотрудник силовых ведомств или спецслужб. Он огорошивает жертву заявлением, что с ее расчетного счета прямо сейчас зафиксирована попытка нелегального транзита денежных средств. Мошенник подчеркивает, что конечным адресатом перевода является организация, признанная экстремистской или финансирующая международный терроризм, из-за чего гражданину якобы грозит суровое уголовное преследование.